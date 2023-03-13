Кудисовъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Кудисовъ Иванъ Никитинъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудисова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Кудисова) Прасковья
Мать ребёнка: Кудисова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Кудисова) Марфа
Мать ребёнка: Кудисова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Худякова (Кудисовъ) Марфа
Мать ребёнка: Кудисова Дарья Тимофеева
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан