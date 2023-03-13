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Кудисовъ Алексей

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1734

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Кудисовъ Иванъ Никитинъ

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудисова Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Кудисова) Прасковья

Мать ребёнка: Кудисова Дарья Тимофеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Кудисова) Марфа

Мать ребёнка: Кудисова Дарья Тимофеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Худякова (Кудисовъ) Марфа

Мать ребёнка: Кудисова Дарья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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