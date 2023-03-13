Кудисова Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудисова Дарья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кудисовъ Алексей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кудисовъ Алексей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Худякова Марфа

Отец ребёнка: Кудисовъ Алексей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудисовъ Алексей

Смерть
1793
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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