Кудисова Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кудисовъ Алексей
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кудисовъ Алексей
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Худякова Марфа
Отец ребёнка: Кудисовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудисовъ Алексей
Смерть
1793