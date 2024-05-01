Трифонова (Семашко) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Семашко Григорий Семенович
Бракосочетание
13.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.
Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.
Сын: Федор
Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Гурий Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно