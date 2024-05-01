Трифонова (Семашко) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Семашко) Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Семашко Григорий Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1880 ст.

Муж: Трифонов Василий Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.

Сын: Трифонов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.

Сын: Федор

Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Гурий Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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