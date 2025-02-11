Кузнецов Дмитрий Васильев 21.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Дмитрий Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.10.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кузнецов Василий Билетный Солдат Петрович28.01.1857 г.р.
Мать
Кузнецова (Дорогова) Мария Никитична02.01.1856 г.р.
Супруги
(Афанасьева) Прасковья Тимофеевна1877 г.р.
Агафья ИвановнаОколо 1890 г.р.
Дети
Кузнецов Яков Дмитриевич29.04.1901 г.р.
(Кузнецова) Ирина Дмитриевна01.05.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1878

Отец: Кузнецов Василий Билетный Солдат Петрович

Мать: Кузнецова (Дорогова) Мария Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Бракосочетание
06.02.1900

Жена: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.04.1901

Сын: Кузнецов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.05.1903

Дочь: (Кузнецова) Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.09.1904

Дочь: (Кузнецова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.07.1910

Дочь: (Кузнецова Жива В 1935) Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.07.1913

Дочь: (Кузнецова) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Кузнецова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Кузнецова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Кузнецова) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1929

Сын: Кузнецов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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