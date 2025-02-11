Кузнецов Дмитрий Васильев
мужской, родился 21.10.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКузнецов Василий Билетный Солдат Петрович28.01.1857 г.р.
МатьКузнецова (Дорогова) Мария Никитична02.01.1856 г.р.
Супруги
Дети
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Жена: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна
Дочь: (Кузнецова) Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна
Дочь: (Кузнецова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна
Дочь: (Кузнецова Жива В 1935) Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна
Дочь: (Кузнецова) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: (Афанасьева) Прасковья Тимофеевна
Дочь: (Кузнецова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Дочь: (Кузнецова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Дочь: (Кузнецова) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Сын: Кузнецов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна