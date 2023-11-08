Лезовский Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лезовский Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лезовский Александр Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лезовская Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1927

Дочь: Левченко Екатерина Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1933

Сын: Лезовский Владимир Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1939

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