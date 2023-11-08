Лезовский Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лезовский Александр Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лезовская Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1927
Дочь: Левченко Екатерина Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1933
Сын: Лезовский Владимир Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1939