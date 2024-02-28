Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Матрена Федотовна
Мать ребёнка: не указана
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Смерть
Неизвестно