Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Матрена Федотовна

Мать ребёнка: не указана

ив1758 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN7-9S3J?i=90&wc=MD1W-VP8%3A224327401%2C224327402%2C224786701&cc=1929531
Смерть
Неизвестно

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