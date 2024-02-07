Калугин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Калугин Андрей Васильевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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