Меркулов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1945
Дата смерти30.01.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1945
Бракосочетание
13.11.1971
Рождение ребёнка
22.01.1974
Сын: Меркулов Виталий Викторович
Мать ребёнка: Меркулова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.1980
Дочь: Савельева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Меркулова Ольга Михайловна
Смерть
30.01.2023