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Меркулов Виктор Иванович

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

28.09.1945

Дата смерти

30.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
13.11.1971

Жена: Меркулова Ольга Михайловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.01.1974

Сын: Меркулов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Меркулова Ольга Михайловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.06.1980

Дочь: Савельева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Меркулова Ольга Михайловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
30.01.2023
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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