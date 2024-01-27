(Agalsoff) Anna Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Agalsoff) Anna Andrew

(Agalsoff) Anna Andrew

Место рождения

Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America

Дата рождения

03.11.1905

Дата смерти

07.11.1905

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1905

Отец: Agalsoff Andrew Nick

Мать: Agalsoff Anna Pavlovna

Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Смерть
07.11.1905
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close