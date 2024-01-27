(Agalsoff) Anna Andrew
Место рожденияLos Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Дата рождения03.11.1905
Дата смерти07.11.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1905
Отец: Agalsoff Andrew Nick
Мать: Agalsoff Anna Pavlovna
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Смерть
07.11.1905
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America