Фруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фруз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмаилов Матлаб

Мать: Азида (Аза)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азарик

Мать ребёнка: Свидина Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лючана

Мать ребёнка: Свидина Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парвиз

Мать ребёнка: Свидина Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азиз

Мать ребёнка: Свидина Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свидина Таисия

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