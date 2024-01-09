Фруз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмаилов Матлаб
Мать: Азида (Аза)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азарик
Мать ребёнка: Свидина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лючана
Мать ребёнка: Свидина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парвиз
Мать ребёнка: Свидина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азиз
Мать ребёнка: Свидина Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свидина Таисия