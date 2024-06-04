Карташов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карташов Иван Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карташова Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Карташов Федор Николаевич
Мать ребёнка: Карташова Анна Алексеева
Смерть
После 1914