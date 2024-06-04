Карташов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташов Николай Иванович

Карташов Николай Иванович

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташов Иван Егоров

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Анна Алексеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Карташов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Карташова Анна Алексеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.