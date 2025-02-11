Платон Васильев
мужской, родился 1806, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна1773 г.р.
Супруги
Дети
Иван Платонов1831 г.р.
Николай Платонов1837 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Платонов
Мать ребёнка: (Мария Ильина) Екатерина Ильина / Мария Ильина
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николай Платонов
Мать ребёнка: (Мария Ильина) Екатерина Ильина / Мария Ильина
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно