Платон Васильев 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Платон Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1806, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна1773 г.р.
Супруги
(Мария Ильина) Екатерина Ильина / Мария Ильина1809 г.р.
Дети
Иван Платонов1831 г.р.
Николай Платонов1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: Анна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мария Ильина) Екатерина Ильина / Мария Ильина

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Платонов

Мать ребёнка: (Мария Ильина) Екатерина Ильина / Мария Ильина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34 Из дому Василия Сидорова №45

Рождение ребёнка
1837

Сын: Николай Платонов

Мать ребёнка: (Мария Ильина) Екатерина Ильина / Мария Ильина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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