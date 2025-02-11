Малышев Кузьма Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малышев Кузьма

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Малышева ВарвараНеизвестно г.р.
Дети
Малышев Александр Кузьмич04.05.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Варвара

Рождение ребёнка
04.05.1927

Сын: Малышев Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Малышева Варвара

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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