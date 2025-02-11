Малышев Кузьма
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Малышева ВарвараНеизвестно г.р.
Дети
Малышев Александр Кузьмич04.05.1927 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Варвара
Рождение ребёнка
04.05.1927
Сын: Малышев Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Малышева Варвара
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно