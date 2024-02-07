Ворожцова (Пушкарева) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти21.09.1915 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Пушкарев Николай Кузьмич
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Восприемник
15.08.1898 ст.
Васса Родители: села Архангельского крестьянин из русских Андрей Трофимов Журавлев и законная жена его Анастасия Адрианова
Рождение ребёнка
14.11.1899 ст.
Дочь: Ворожцова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ворожцов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1903 ст.
Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1910 ст.
Дочь: Ворожцова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1915 ст.
Сын: Ворожцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович
Смерть
21.09.1915 ст.
Похороны
22.09.1915 ст.