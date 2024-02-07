Ворожцова (Пушкарева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцова (Пушкарева) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

21.09.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Пушкарев Николай Кузьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Муж: Ворожцов Василий Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
15.08.1898 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Васса Родители: села Архангельского крестьянин из русских Андрей Трофимов Журавлев и законная жена его Анастасия Адрианова
Рождение ребёнка
14.11.1899 ст.

Дочь: Ворожцова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1901 ст.

Сын: Ворожцов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ворожцов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.12.1903 ст.

Сын: Ворожцов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1910 ст.

Дочь: Ворожцова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.05.1915 ст.

Сын: Ворожцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ворожцов Василий Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
21.09.1915 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22.09.1915 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
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