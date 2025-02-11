Иван Семёнов
мужской, родился 30.06.1866, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.09.1866, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Архипова1838 г.р.
ОтецДашкин В 1897 Семён ДмитриевОколо 1837 г.р.
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Место
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Рождение
30.06.1866
Отец: Дашкин В 1897 Семён Дмитриев
Мать: Анна Архипова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.09.1866
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область