Иван Семёнов 30.06.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.06.1866, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.09.1866, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Архипова1838 г.р.
Отец
Дашкин В 1897 Семён ДмитриевОколо 1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1866

Отец: Дашкин В 1897 Семён Дмитриев

Мать: Анна Архипова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.09.1866
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От Коклюша

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