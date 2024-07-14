Мыльченкова (Корниенкова) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1830 ст.
поручители: Иван Петров сын Осмаков, Иосиф Ефимов сын Хорошаго, Павел Иванов сын Мыльченков, Роман Петров сын Лупенков
Рождение ребёнка
06.03.1834 ст.
Сын: Мыльченков Евфимий Федорович
Отец ребёнка: Мыльченков Федор Петрович
восприемники: Павел Иванов сын Мыльченков, Анна Иванова дочь Тихаго
Смерть
Неизвестно