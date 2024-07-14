Мыльченкова (Корниенкова) Дарья Алексеевна Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченкова (Корниенкова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
09.02.1830 ст.

Муж: Мыльченков Федор Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
поручители: Иван Петров сын Осмаков, Иосиф Ефимов сын Хорошаго, Павел Иванов сын Мыльченков, Роман Петров сын Лупенков
Рождение ребёнка
06.03.1834 ст.

Сын: Мыльченков Евфимий Федорович

Отец ребёнка: Мыльченков Федор Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: Павел Иванов сын Мыльченков, Анна Иванова дочь Тихаго
Смерть
Неизвестно

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