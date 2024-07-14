Мыльченков Федор Петрович 09.05.1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченков Федор Петрович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

09.05.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1807 ст.

Отец: Мыльченков Петр Яковлевич

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельный крестьянин Петр Михайлов Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 4 года
Бракосочетание
09.02.1830 ст.

Жена: Мыльченкова (Корниенкова) Дарья Алексеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
поручители: Иван Петров сын Осмаков, Иосиф Ефимов сын Хорошаго, Павел Иванов сын Мыльченков, Роман Петров сын Лупенков
Рождение ребёнка
06.03.1834 ст.

Сын: Мыльченков Евфимий Федорович

Мать ребёнка: Мыльченкова (Корниенкова) Дарья Алексеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: Павел Иванов сын Мыльченков, Анна Иванова дочь Тихаго
Смерть
Неизвестно

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