Мыльченков Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения09.05.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
09.05.1807 ст.
Отец: Мыльченков Петр Яковлевич
Мать: не указана
восприемники: удельный крестьянин Петр Михайлов Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 4 года
Бракосочетание
09.02.1830 ст.
поручители: Иван Петров сын Осмаков, Иосиф Ефимов сын Хорошаго, Павел Иванов сын Мыльченков, Роман Петров сын Лупенков
Рождение ребёнка
06.03.1834 ст.
Сын: Мыльченков Евфимий Федорович
Мать ребёнка: Мыльченкова (Корниенкова) Дарья Алексеевна
восприемники: Павел Иванов сын Мыльченков, Анна Иванова дочь Тихаго
Смерть
Неизвестно