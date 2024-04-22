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(Синельник) Параскева Степановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

20.10.1882 ст.

Дата смерти

13.02.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
20.10.1882 ст.

Отец: Синельник Степан Ефимович

Мать: Синельник Варвара Сергеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
21.10.1882 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники село Очкино крестьянин собственник Мина Парамоньева Куцкий и Мирон Емельянов Б...
Смерть
13.02.1883 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
15.02.1883 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на кладбище села Очкино.
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