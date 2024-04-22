(Синельник) Параскева Степановна
Место рождения
Дата рождения20.10.1882 ст.
Дата смерти13.02.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882 ст.
Крещение
21.10.1882 ст.
Восприемники село Очкино крестьянин собственник Мина Парамоньева Куцкий и Мирон Емельянов Б...
Смерть
13.02.1883 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
15.02.1883 ст.
Похоронена на кладбище села Очкино.