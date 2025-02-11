Пелагея Семенова 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Семенова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1752, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Аким Павлов Аким Иванов / Аким Павлов1773 г.р.
Василий Иванов1782 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1773

Сын: Аким Павлов Аким Иванов / Аким Павлов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1784

Сын: Наум Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1793

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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