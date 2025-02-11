Пелагея Семенова
женский, родилась 1752, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Василий Иванов1782 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773
Сын: Аким Павлов Аким Иванов / Аким Павлов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Наум Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно