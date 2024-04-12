Прийменко Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
25.05.1871
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Юлияния Михайловна
Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
30.01.1877
Сын: Прийменко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно