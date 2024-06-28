Апанова Падиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апанова Падиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

rk
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апанов Савелий (Севалей) Степанович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апанов Савелий (Севалей) Степанович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апанов Савелий (Севалей) Степанович

Смерть
1955

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