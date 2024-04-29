Николов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1985
Дочь: Леонтьева (Николова) Марина Викторовна
Мать ребёнка: Николова (Зинченко) Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
09.10.1987
Сын: Николов Максим Викторович
Мать ребёнка: Николова (Зинченко) Татьяна Валентиновна