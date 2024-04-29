Николов Виктор 18.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николова (Зинченко) Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
05.01.1985

Дочь: Леонтьева (Николова) Марина Викторовна

Мать ребёнка: Николова (Зинченко) Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
09.10.1987

Сын: Николов Максим Викторович

Мать ребёнка: Николова (Зинченко) Татьяна Валентиновна

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