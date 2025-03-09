Савельев-Михайлов Мирон Федорович 13.08.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Савельев-Михайлов Мирон Федорович

Место рождения

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1888 ст.

Отец: Михайлов Федор Савельевич

Мать: Михайлова Матрона Ивановна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.06.1907

Жена: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1908 ст.

Сын: Савельев Иван Миронович

Мать ребёнка: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1909 ст.

Сын: Савельев Петр Миронович

Мать ребёнка: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1917 ст.

Сын: Савельев Александр Миронович

Мать ребёнка: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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