Савельев-Михайлов Мирон Федорович
Место рождения
Дата рождения13.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1888 ст.
Бракосочетание
15.06.1907
Рождение ребёнка
10.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
03.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
17.02.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева-Михайлова (Шигаева) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
10.12.1917 ст.
Смерть
Неизвестно