Накарёнок Владислав Александрович
Место рождения
Дата рождения01.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2010
Актовая запись № : 893 от 01.10.2010 Свидетельство : I-АП №186572 (01.10.2010) I-АЯ №717768 (28.04.2017)
Крещение
15.10.2010
Уютное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Крёстный отец : Дмитриев Андрей Алексеевич Крёстная мать : Неженец Анна Юрьевна Крещение совершено в храме Св. Иоанна Крестителя в с. Уютное Таинство крещения совершил протоиерей Вячеслав Шарый
Образование
01.09.2017
Начал обучение в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»