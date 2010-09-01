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Накарёнок Владислав Александрович

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Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

01.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2010

Отец: Накарёнок Александр Валерьевич

Мать: Накарёнок Татьяна Валерьевна

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Актовая запись № : 893 от 01.10.2010 Свидетельство : I-АП №186572 (01.10.2010) I-АЯ №717768 (28.04.2017)
Крещение
15.10.2010
Уютное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Крёстный отец : Дмитриев Андрей Алексеевич Крёстная мать : Неженец Анна Юрьевна Крещение совершено в храме Св. Иоанна Крестителя в с. Уютное Таинство крещения совершил протоиерей Вячеслав Шарый
Образование
01.09.2017
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Начал обучение в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»
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