Накарёнок (Кириченко) Татьяна Валерьевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979
Образование
С 01.09.1986 по 16.06.1994
Общеобразовательная школа I-III ступени №18 Свидетельство об образовании ПД № 006799
Образование
С 01.09.1994 по 21.06.1996
Общеобразовательная школа I-III ступени №20 Аттестат об образовании ОП АВ № 007982
Образование
С 01.09.1996 по 02.06.2001
Харьков, Харківська область
Национальный университет внутренних дел (Заочно) Диплом об образовании МВ № 11503650
Бракосочетание
20.10.2001
Муж: не указан
Работа или профессия
С 10.06.2002 по 28.11.2002
Евпаторийское городское управление Пенсионного фонда Украины в АР Крым Специалист 1 категории отдела пенсионного обеспечения
Работа или профессия
10.07.2002
Присвоен 13 ранг 6 категории госслужащего
Работа или профессия
С 18.05.2003 по 18.12.2003
Представительство фонда имущества АР Крым
Работа или профессия
17.07.2003
Назначена на должность главного специалиста-юристконсульта
Развод
02.12.2005
Муж: не указан
Работа или профессия
С 01.04.2009
Продавец непродовольственных товаров
Бракосочетание
05.06.2010
Актовая запись : № 247 от 0.06.2010 г. Место регистрации : Отдел регистрации актов о браке Евпаторийского городского управления юстиции Автономной Республики Крым, Украина Свидетельство : I-АЯ №624463... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.2010
Сын: Накарёнок Владислав Александрович
Отец ребёнка: Накарёнок Александр Валерьевич
Актовая запись № : 893 от 01.10.2010 Свидетельство : I-АП №186572 (01.10.2010) I-АЯ №717768 (28.04.2017)