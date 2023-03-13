Горшкова Матрена Онофрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова Матрена Онофрева

Горшкова Матрена Онофрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Горшковъ Карпъ

Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Горшковъ Никита

Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Горшковъ Федотъ

Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Горшкова) Матрена

Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1770

Сын: Горшковъ Андрей

Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Горшковъ Николай

Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.