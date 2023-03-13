Горшкова Матрена Онофрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Горшковъ Карпъ
Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Горшковъ Никита
Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Горшковъ Федотъ
Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Горшкова) Матрена
Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Горшковъ Андрей
Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Горшковъ Николай
Отец ребёнка: Горшковъ Абрамъ