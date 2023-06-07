Воинова Акилина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1854
Отец ребёнка: Плаксин Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
08.10.1856
Сын: Плаксин Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Плаксин Михаил
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Плаксин Митрофан
Рождение ребёнка
03.12.1860
Сын: Плаксин Яков
Рождение ребёнка
01.10.1862
Сын: Плаксин Иван
Бракосочетание
28.01.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно