Воинова Акилина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Акилина Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.
Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1854

Сын: Плаксин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Плаксин Семен Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1856

Сын: Плаксин Поликарп

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Плаксин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Плаксин Митрофан

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1860

Сын: Плаксин Яков

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Сын: Плаксин Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.01.1872

Муж: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Семен Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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