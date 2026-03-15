Казаков Григорий Никитич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Казакова Параскева ГалактионовнаНеизвестно г.р.
Дети
Казаков Иван Григорьевич1846 г.р.
Казаков Петр Григорьевич18.12.1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Казакова Параскева Галактионовна
Рождение ребёнка
18.12.1847
Мать ребёнка: Казакова Параскева Галактионовна
Рождение ребёнка
23.04.1850 ст.
Дочь: Шулепова (Казакова) Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Казакова Параскева Галактионовна
Смерть
Неизвестно