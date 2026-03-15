Казаков Григорий Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Казаков Григорий Никитич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Казакова Параскева ГалактионовнаНеизвестно г.р.
Дети
Казаков Иван Григорьевич1846 г.р.
Казаков Петр Григорьевич18.12.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Параскева Галактионовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Казаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Казакова Параскева Галактионовна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
18.12.1847

Сын: Казаков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Казакова Параскева Галактионовна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
23.04.1850 ст.

Дочь: Шулепова (Казакова) Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Казакова Параскева Галактионовна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Смерть
Неизвестно

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