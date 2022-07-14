Заровняева (Захарова) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева (Захарова) Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.08.2010

Муж: Заровняев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
06.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровняев Александр Анатольевич

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