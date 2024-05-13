Климова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Климов Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Климова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Климова) Домна Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович
Смерть
Неизвестно