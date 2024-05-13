Климова Матрена 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Гаврил Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Климов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Климов Ефим Гаврилович

Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Климов Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Климов Антон Гаврилович

Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Климова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Климова) Домна Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Гаврил Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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