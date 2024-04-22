Мозжерина (Белоусова) Екатерина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Белоусов Терентий
Бракосочетание
14.01.1908
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
даниил вторым браком
Рождение ребёнка
17.03.1918
Сын: Мозжерин Алексей Даниилович
Отец ребёнка: Мозжерин Даниил Степанович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно