Мозжерина (Белоусова) Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (Белоусова) Екатерина Терентьевна

Место рождения

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Белоусов Терентий

Мать: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
14.01.1908

Муж: Мозжерин Даниил Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
даниил вторым браком
Рождение ребёнка
17.03.1918

Сын: Мозжерин Алексей Даниилович

Отец ребёнка: Мозжерин Даниил Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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