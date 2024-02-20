Лекарева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1980
Сын: Патрахин Илья Александрович
Отец ребёнка: Патрахин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1989
Сын: Патрахин Александр Александрович
Отец ребёнка: Патрахин Александр Васильевич