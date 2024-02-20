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Лекарева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрахин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1980

Сын: Патрахин Илья Александрович

Отец ребёнка: Патрахин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1989

Сын: Патрахин Александр Александрович

Отец ребёнка: Патрахин Александр Васильевич

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