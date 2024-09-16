Григорьичева Анисья (?) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьичева Анисья (?) Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьичев Алексей Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Григорьичева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьичев Алексей Ильич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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