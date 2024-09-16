Григорьичева Анисья (?) Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Дочь: Григорьичева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьичев Алексей Ильич
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно