Breine Judith — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Breine Judith

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1916

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1916

Отец: Newman Abraham

Мать: Newman Lena (Leie)

Смерть
2006
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