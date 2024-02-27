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Breine Judith
Breine Judith
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1916
Дата смерти
2006
Пол
Женский
Отец
Newman Abraham
1891 г.р.
Мать
Newman Lena (Leie)
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1916
Отец:
Newman Abraham
Мать:
Newman Lena (Leie)
Смерть
2006
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