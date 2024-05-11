Давыдова Матрона Никифоровна Около 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдова Матрона Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Никита Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Давыдов Марко Никитич

Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Давыдова) Параскева Никитична

Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: (Давыдова) Ефимья Никитична

Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Давыдов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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