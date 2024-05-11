Давыдова Матрона Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Давыдова) Параскева Никитична
Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: (Давыдова) Ефимья Никитична
Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Давыдов Никита Харитонович
Смерть
Неизвестно