Давыдов Никита Харитонович Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Никита Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Давыдов Харитон

Мать: Давыдова Мавра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Матрона Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Сажино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Давыдов Марко Никитич

Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Давыдова) Параскева Никитична

Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: (Давыдова) Ефимья Никитична

Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Давыдов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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