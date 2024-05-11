Давыдов Никита Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Давыдов Харитон
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сажино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Давыдова) Параскева Никитична
Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: (Давыдова) Ефимья Никитична
Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Давыдова Матрона Никифоровна
Смерть
Неизвестно