Й Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Й Ирина Александровна
Отец ребёнка: Й Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Й Галина Александровна
Отец ребёнка: Й Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Й Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Й Александр Павлович