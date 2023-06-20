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Мартыненко Валентина Николаевна

Место рождения

с. БОГАТЫРЬ ПАВЛОДАРСКОЙ обл Успенского района

Дата рождения

16.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1965

Отец: Мартыненко Николай Анисимович

Мать: Подлесная Маринка Матвеевна

с. БОГАТЫРЬ ПАВЛОДАРСКОЙ обл Успенского района
Бракосочетание
20.10.1984

Муж: Титов Вячеслав Владимировис

Рождение ребёнка
17.01.1985

Сын: Титов Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Титов Вячеслав Владимировис

Рождение ребёнка
08.03.1990

Дочь: Титова Оксана Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

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