Мартыненко Валентина Николаевна
Место рожденияс. БОГАТЫРЬ ПАВЛОДАРСКОЙ обл Успенского района
Дата рождения16.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1965
с. БОГАТЫРЬ ПАВЛОДАРСКОЙ обл Успенского района
Бракосочетание
20.10.1984
Рождение ребёнка
17.01.1985
Сын: Титов Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: Титов Вячеслав Владимировис
Рождение ребёнка
08.03.1990
Дочь: Титова Оксана Вячеславовна