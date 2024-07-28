Теплухина (Былина) Ксения Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплухина (Былина) Ксения Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплухина Епистимия Антонова

Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплухина Дарья Антонова

Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплухин Антон Максимов

Рождение ребёнка
04.01.1857 ст.

Сын: Теплухин Федодосий Антонов

Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.03.1858

Дочь: Теплухина Дарья Антонова

Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов

Рождение ребёнка
29.01.1861

Сын: Теплухин Григорий Антонов

Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов

Смерть
Неизвестно

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