Теплухина (Былина) Ксения Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплухина Епистимия Антонова
Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплухина Дарья Антонова
Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1857 ст.
Сын: Теплухин Федодосий Антонов
Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.03.1858
Дочь: Теплухина Дарья Антонова
Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов
Рождение ребёнка
29.01.1861
Сын: Теплухин Григорий Антонов
Отец ребёнка: Теплухин Антон Максимов
Смерть
Неизвестно