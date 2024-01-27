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Албасов Георгий Наумович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1925 г.р.

Мать

Около 1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Албасов Наум Андреевич

Мать: Албасова Ефросинья

Россия
Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Россия
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