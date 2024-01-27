Албасов Георгий Наумович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: Албасов Наум Андреевич
Мать: Албасова Ефросинья
Россия
Рождение ребёнка
Около 1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Россия