Ванюков Григорий Зотиевич 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Григорий Зотиевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1815, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Ванюков Зотей Федорович1798 г.р.
Мать
Ванюкова Матрена Кондратиевна1796 г.р.
Супруги
Ванюкова Екатерина Ларионовна1836 г.р.
Ванюкова Матрена Елизаровна1813 г.р.
Дети
Ванюков Егор Григорьевич1836 г.р.
(Ванюкова) Евдокия Григорьевна1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ванюков Зотей Федорович

Мать: Ванюкова Матрена Кондратиевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Матрена Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Екатерина Ларионовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ванюков Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ванюкова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Ванюкова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Ванюкова) Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Ванюкова) Зиновия Григорьевна

Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ванюков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Ванюкова Екатерина Ларионовна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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