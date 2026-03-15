Ванюков Григорий Зотиевич
мужской, родился 1815, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецВанюков Зотей Федорович1798 г.р.
МатьВанюкова Матрена Кондратиевна1796 г.р.
Супруги
Ванюкова Екатерина Ларионовна1836 г.р.
Ванюкова Матрена Елизаровна1813 г.р.
Дети
Ванюков Егор Григорьевич1836 г.р.
(Ванюкова) Евдокия Григорьевна1838 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ванюкова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Ванюкова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Ванюкова) Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Ванюкова) Зиновия Григорьевна
Мать ребёнка: Ванюкова Матрена Елизаровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ванюков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Ванюкова Екатерина Ларионовна
Смерть
Неизвестно