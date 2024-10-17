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Токарев Лукьян Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токарев Никита Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Домна Максимовна

Рождение ребёнка
05.02.1868

Сын: Токарев Федор Лукьянович

Мать ребёнка: Токарева Домна Максимовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.01.1876

Жена: Токарева (Анищенкова) Мария Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Токарев Никита Лукьянович

Мать ребёнка: Токарева (Анищенкова) Мария Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.04.1883
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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