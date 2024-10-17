Токарев Лукьян Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.04.1883
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Токарев Никита Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1868
Мать ребёнка: Токарева Домна Максимовна
Бракосочетание
09.01.1876
Рождение ребёнка
1880
Сын: Токарев Никита Лукьянович
Мать ребёнка: Токарева (Анищенкова) Мария Яковлевна
Смерть
27.04.1883