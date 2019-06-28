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Пироженко Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

28.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1962

Сын: Пироженко Игорь Борисович

Отец ребёнка: Пироженко Борис Николаевич

имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Бракосочетание
До 1962

Муж: Пироженко Борис Николаевич

имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1969

Сын: Пироженко Александр Борисович

Отец ребёнка: Пироженко Борис Николаевич

имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Смерть
28.06.2019
имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
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