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Ощепкова Аграфена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Агафья Родионова

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощепков Андрей Родионов

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Татьяна Родионова

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ощепков Ларион Родионов

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ощепков Агафон Родионов

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Алена Родионова

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Хавронья Родионова

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ощепков Аверьян Родионов

Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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