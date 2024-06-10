Ощепкова Аграфена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Агафья Родионова
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Татьяна Родионова
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Алена Родионова
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Хавронья Родионова
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ощепков Родион Евсеев
Смерть
Неизвестно