Никитина (Лузгина) Марина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Лузгина) Марина Афанасьевна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1901

Муж: Никитин Василий Сергеевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1902

Дочь: Никитина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Никитин Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1910

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Никитин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Сын: Никитин Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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