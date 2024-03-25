Никитина (Лузгина) Марина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1882
Бракосочетание
02.07.1901
Рождение ребёнка
13.09.1902
Дочь: Никитина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Никитин Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.02.1910
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.01.1912
Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Никитин Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно