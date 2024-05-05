Скочилов Семён Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.06.1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Скочилов Гавриил -
Рождение ребёнка
1920
Сын: Скочилов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна
Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
С 1920 по 1922
Дочь: - Александра Семёновна
Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна
Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
10.03.1923
Сын: Скочилов Василий Семенович
Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна
Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
06.05.1926
Сын: Скочилов Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна
Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скочилов Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна
Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1935
Скочиловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
умер в возрасте 52 года . Причина смерти задавился.