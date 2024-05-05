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Скочилов Семён Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.06.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скочилов Гавриил -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Скочилов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна

Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
С 1920 по 1922

Дочь: - Александра Семёновна

Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна

Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
10.03.1923

Сын: Скочилов Василий Семенович

Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна

Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
06.05.1926

Сын: Скочилов Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна

Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Скочилова Лукия Федоровна

Кировская обл., Даровский р-н, Вязовский с/с, д. Кокуй
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скочилова Лукия Федоровна

Смерть
09.06.1935
Скочиловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
умер в возрасте 52 года . Причина смерти задавился.
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