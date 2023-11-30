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Базылевич Дарья Харлампьевна

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.03.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1878 ст.

Отец: Базылевич Харлампий Иванович

Мать: Базылевич Ксения Логиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.06.1897 ст.

Муж: Базылевич Ульян Михеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1899 ст.

Дочь: Базылевич Ефросинья Ульяновна

Отец ребёнка: Базылевич Ульян Михеевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.

Дочь: Базылевич Анастасия Ульяновна

Отец ребёнка: Базылевич Ульян Михеевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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