Базылевич Дарья Харлампьевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1878 ст.
Бракосочетание
30.06.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1899 ст.
Дочь: Базылевич Ефросинья Ульяновна
Отец ребёнка: Базылевич Ульян Михеевич
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.
Дочь: Базылевич Анастасия Ульяновна
Отец ребёнка: Базылевич Ульян Михеевич
Смерть
Неизвестно