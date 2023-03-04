Сухих дер. (Закусерский)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родоночальники дер. (Закусерский)
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1640
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Сухих Евдокия Андреева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно