Сухих дер. (Закусерский) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих дер. (Закусерский)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родоночальники дер. (Закусерский)

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1640

Сын: Сухих Семен Перфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Сухих Ефрем Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Сухих Евдокия Андреева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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