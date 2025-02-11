Бабушкин Михаил Алексеевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Бабушкин Михаил Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1902, Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Бабушкин Николай Михайлович11.05.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1924

Сын: Бабушкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.