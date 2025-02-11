Бабушкин Михаил Алексеевич
мужской, родился 1902, Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Бабушкин Николай Михайлович11.05.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1924
Сын: Бабушкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно