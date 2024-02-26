Сунаева (Пантюшина) Иулиания Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунаева (Пантюшина) Иулиания Дмитриева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

11.12.1884 ст.

Дата смерти

10.10.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1884 ст.

Отец: Пантюшин Дмитрий Лаврентьев

Мать: Пантюшина Горячева Соломония Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
11.12.1884 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Артемий Никифоров Казорин Марфа Аввакумова Тараканчикова-жена
Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Муж: Сунаев Антон Мелентьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Иоанн Михайлов Офицеров Михей Лаврентьев Пантюхин- отставной фельдфебель По невесте Иоанн Васильев Пекельников Стефан Мелентьев Сунаев- запасной ефрейтор
Рождение ребёнка
28.09.1903 ст.

Сын: Сунаев Петр Антонов

Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.

Дочь: Сунаева Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.1908 ст.

Сын: Сунаев Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.

Сын: Сунаев Василий Антонов

Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.

Сын: Сунаев Иоанн Антонов

Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.07.1914 ст.

Сын: Сунаев Владимир Антонов

Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
10.10.1915 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
32 года Чахотка

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