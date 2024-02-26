Сунаева (Пантюшина) Иулиания Дмитриева
Место рождения
Дата рождения11.12.1884 ст.
Дата смерти10.10.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1884 ст.
Крещение
11.12.1884 ст.
Артемий Никифоров Казорин Марфа Аввакумова Тараканчикова-жена
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
По жениху Иоанн Михайлов Офицеров Михей Лаврентьев Пантюхин- отставной фельдфебель По невесте Иоанн Васильев Пекельников Стефан Мелентьев Сунаев- запасной ефрейтор
Рождение ребёнка
28.09.1903 ст.
Сын: Сунаев Петр Антонов
Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.
Дочь: Сунаева Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев
Рождение ребёнка
27.05.1908 ст.
Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.
Сын: Сунаев Иоанн Антонов
Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев
Рождение ребёнка
10.07.1914 ст.
Отец ребёнка: Сунаев Антон Мелентьев
Смерть
10.10.1915 ст.
32 года Чахотка